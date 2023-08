NANA отново направи незабравимо шоу на Spice music festival. Снощи рапарът излезе на сцената на фестивала за втори път след 2022 г., но за радост на всички този път не заваля на Let it rain. Рапарът изпълни най-големите си хитове, сред които: Lonely и Remember the time. А по молба на един сърцат баща беше включена и още една специална песен - Happy birthday, поздрав за малката рожденичка Мартина.

Снощи NANA доказа, че Бургас има специално място в сърцето му.

„Тук съм за втори път и искам да Ви кажа - Аз обичам Бургас! Аз обичам България. И знаете ли какво всеки път правя, когато съм в страната – ям шопска салата. Без две шопски салати не излизам на тази сцена”, каза звездата, след което върна меломаните отново в 90-те с емблематичните си песни. За финал развя българския трибагреник.

Хиляди пяха Lonely и Remember the Time. Сред феновете бяха както млади хора, семейства с деца, така и по-възрастни. Фестивалът отново пресъздаде уникалната атмосфеа на 90-те, от които много от нас пазят невероятни спомени. За това заслуга имат Kate Ryan, SNAP!, Lucenzo и „Гумени глави”, които се погрижиха за част от атмосферата на втората вечер.

