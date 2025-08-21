Културният афиш в Бургас ще бъде допълнен с една нестандартна изложба в "Черно и Златно" на художника Иван Костов. Откриването на експозицията ще се състои на 25 август, от 19:00 ч. в зала "Христо Фотев" на културен център "Морско казино" и ще остане там до 5 септември.

Изложбата е част от инициативата в подкрепа на младите творци, която общинският съветник Ясен Проданов поде още преди началото на мандата си. Подкрепа в организирането на събитието оказва и колежката му в ОбС адвокат Елена Кокаларова.

Иван Костов не е професионален художник, но изкуството винаги е било част от живота му. Негови произведения са участвали в международното биенале, организирано от Дома на хумора и сатирата в Габрово, а млада писателка избра картина на твореца за корица на своята книга.

Стилът на художника се доближава до поп арт течението от края на 50-те години. Образите му са цветни, изчистени, динамични, а част от тях сякаш са излезли измежду кориците на комикс.

Сега обаче жителите и гостите на Бургас ще видят различна част от изкуството на Иван Костов. Изложбата "Черно & Златно" включва 20 портрета, създадени в класическата черно-бяла гама, но с малко по-модерен прочит.

Акцент в творбите са златните елементи, които придават на произведенията нотка загадъчност и приказност. Всяко едно от платната е като запечатан момент от различна история, извадена от книга.