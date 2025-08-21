Вижда се, че България забогатява. Но това не се отнася за региони, в които е имало една индустрия, която замира, това коментира по Нова нюз финансистът Левон Хампарцумян. Той добави, че София е половината икономика на страната и там разликата се вижда най-добре.

Забогатяването не е за всички и не е по равно, подчерта финансистът. Той обясни, че по-образованите, по-активните и тези, които се възползват от корупцията и сивата икономика печелят повече от останалите.

„Махам етичния контекст, разбира се”, подчерта Хампарцумян.

Той каза също, че след като е хванала един от последните влакове за еврозоната, България е все пак сред модерните страни. Трябва обаче да се положат усилия, за да се модернизираме повече.

„Държавата трябва да положи, ако трябва и принудителни мерки за образоването на младите”, заяви Хампарцумян. Той даде пример, че преди време един младеж е можел да изкара курс за тракторист и да има професия за цял живот.

„Сега един трактор на зърнарите струва 700-800 хиляди и таблото му е малко по-просто от на един Ейърбъс”, отбеляза финансистът.

Хампарцумян каза също, че за забогатяването може да се съди и по лъскавите коли пред панелните блокове. „Имаше времена, в които в България годишно се купуваха 2000 нови автомобила”, напомни той.