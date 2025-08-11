Увеличават се сигналите за недостиг на горива по бензиностанциите у нас.

"На част от станциите в страната няма бензин, но това е в малка част, няма за по 1-2 дни. Има проблем с новия биокомпонент, който трябва да се добавя”, каза в предаването “България сутрин” Димитър Хаджидимитров. Той заяви, че има затруднена доставка на нов сорт биокомпонент.

“Непрекъснато има доставки, но не в количества необходими за страната. Това е проблем не само в нашата страна. Европа няма достатъчно производствени мощности", обясни Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива.

Той уточни, че се чака по 2-3 дни и успокои - има достатъчно бензин на пазара. Имало е идея да се поиска с писмо отлагане на влизането в сила на директивите с 6 месеца, но глобите за държавата биха били огромни, ако не се изпълняват.

"Да успокоим потребителите - бензин има. Няма проблем с наличностите на горива в България. На една от веригите в София от 25 обекта на 15 няма, но през 2-3 дни има. След тях на друга бензиностанция има. Не сме останали без бензин. Не трябва хората да се презареждат, да пълнят туби", категоричен беше Хаджидимитров в ефира на Bulgaria ON AIR.

България има най-евтините горива в ЕС и това ще остане така поне до края на 2026 година. “Цените на акцизите ще бъдат най-ниски, от 2027 г. нова европейска директива изисква да отделяме средства за въглеродни емисии и до 2030 г. цената, която трябва да плаща всеки от нас, е 40 ст. Като се сложи ДДС, ще станат 50. В някакъв момент държавата трябва да вдигне акцизите, около 100 лв. в рамките на този период. Ще се приближим до най-ниските цени в еврозоната", каза Хаджидимитров.

Краткосрочните тенденции са към понижаване на цените при дизела, като през последните седмици той е поевтинял с около 708 ст. на колонките. При масовия бензин не се очакват по-ниски цени, тъй като търсенето е голямо в разгара на лятото.