Трагедия се разигра в бурното море до скалите край Ахтопол, след като момиче е влязло в морето и е било повлечено. По данни на очевидци към нея се е втурнал, за да я спасява мъж. Момичето е било извадено с джет на брега, казаха свидетели. Мъжът обаче е бил погълнат от вълните. Той е бил издирван няколко часа и току-що тяото му е било изхвърлено от морето. В момента се установява самоличността му, като се предполага, че човекът е софинец.

Спасители и морски хора нееднокартно предупреждават, че морето е бурно и опасно и всяка самонадеяност може да струва човешки живот. Внимавайте!