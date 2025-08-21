До две седмици ще бъде създаден Национален борд по водите, който ще координира действията на институциите за преодоляване на водната криза. Това е една от спешните мерки, които народните представители от Парламентарната комисия по околната среда и водите, прие на днешното си извънредно заседание.

С 12 гласа "за", един "против" и трима въздържали се депутатите от Парламентарната комисия по околната среда и водите приеха предложението на управляващото мнозинство от ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало" за справяне с кризата с безводието.

Сред останалите спешни мерки се предвижда почистване на водоизточниците и резервоарите, проучване на водоизточници, оценка на качеството на водата, приоритетно финансиране на проекти за питейна вода, проверки за нерегламентирано ползване на питейна вода, осигуряване на финансов ресурс от държавния бюджет и от Българската банка за развитие и други.

Искра Михайлова от "ДПС-Ново" начало намира предложението за реалистично и смята, че може да бъде изпълнено:

"Не по-късно от два месеца ние ще имаме реални резултати за подобряване, не кардинално решаване на въпроса. Националният борд по водите ще носи отговорност за координиране на превантивни мерки за евентуални бъдещи кризи".

Богдан Богданов от "Продължаваме промяната-Демократична България" попита:

"Защо в момента ние тръгваме да създаваме поредния орган, който да обедини десетки институции, който да тупа топката. Ще я тупа топката до ноември месец, когато завали. Това е единствената цел на това решение, което вие сте подготвили и за нас това нещо няма да сработи".

Предложението на парламентарната група на ПП-ДБ не беше прието. Основната препоръка на депутатите беше мерките, записани в доклада на Временната комисия за безводието, която заседаваше в продължение на 7 месеца, да отидат директно в изпълнителната власт и да започне да се работи по тях. Иван Белчев, коментира:

"Не може в една комисия да се вземе едно решение, което на другата седмица - на извънредно заседание в Народното събрание - да се гласува и нещо конкретно да се предприеме освен ако не е насочено към едни конкретни общини".

Третото предложение от страна на партия "Величие" също не беше прието. Основен акцент при него беше да се актуализира подзаконовата нормативна уредба за водоползването от страна на министерствата на околната среда и водите и на регионалното министерство.