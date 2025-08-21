Изпълняващият функциите на главен прокурор Борислав Сарафов възложи на Националната следствена служба (НСлС) разследването на тежкото произшествие с АТВ в Слънчев бряг миналата седмица, при което бяха блъснати и тежко ранени петима пешеходци.

Подлежащите на установяване факти и обстоятелства по случая налагат разследването да се извърши от следовател с висока степен на квалификация и опит в работата с оглед правната сложност на делото, се казва в съобщение на държавното обвинение.

Остава тежко състоянието на дама от блъснатите от АТВ-то - жена от Пловдив на 35 години и 4-годишният ѝ син, съобщи заместник-директорът на Бургаската областна болница.

Протест в Бургас ще се проведе утре, 22 август, в 12:00 часа, когато се очаква съдът да се произнесе по искането на прокуратурата мярката за неотклонение на 18-годишния водач на АТВ-то Никола Бургазлиев да бъде променена в "задържане под стража".

Също в 12:00 ч ще има протестни митинги и в Пловдив, и в София.