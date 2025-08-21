Три проекта на решение постъпиха по време на извънредното заседание на Комисията по околна среда и водите в Народното събрание. Депутатите от комисията се събраха извънредно за предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в Плевен.

Първият проект на решение е на управляващото мнозинство на ГЕРБ-СДС, ИТН, БСП-Обединена левица и ДПС-Ново начало. Вторият проект на решение е на ПП-ДБ. Третият проект на решение за справяне с водната криза е на "Величие".

Екоминистерството още отсега мисли за количествата води, които ще са необходими и догодина

Първият проект на решение на управляващото мнозинство бе представен от народния представител от ГЕРБ-СДС Валери Лачовски. В решение на властта за справяне с водната криза са залегнали 11 точки:

- Министерският съвет в срок до две седмици да сформира Борд по водите с цел координирани действия за преодоляване на водната криза. Този борд да включва МОСВ, МРРБ, Министерството на енергетиката, Министерството на финансите, Министерството на здравеопазване, ББР и НСОРБ;

- МРРБ чрез ВиК холдинг съвместно с кметовете на общини да извърши спешно почистване на водоизточници и резервоари;

- Задължава МРРБ съвместно с МОСВ да се установи проучване на водоизточници;

- Задължава МЗ да осигури оценка и качество на водата;

- Задължава МРРБ и Министерство на финансите да се приоритизиране инвестиционната програма с цел приоритетно финансиране на проекти, касаещи питейната вода;

- Задължава МРРБ в координация с всички органи да възложи на независим екип извършване на проверки за нерегламентирано ползване на питейна вода;

- Възлага на МРРБ да осигури допълнителен финансов ресурс от ББР;

- Задължава Министерствоjf на земеделието заедно с МОСВ и в координация с другите органи за спешни действия за водни ресурси за напояване;

- Да се извърши преглед и анализ на законодателство;

- Контролът по изпълнение на действията по настоящето решение да се възложи на Борда на водите, който да докладва на Народното събрание всеки месец.

В редица региони в страната взимат различни мерки за пестене на вода

Вторият проект на решение на ПП-ДБ бе представен от народния представител Богдан Богданов. Предложението на коалицията гласи взимане на мерки по отношение на проектите по капиталовата програма на Плевен, които са готови, за ВиК, да бъдат експресно вкарани в Народното събрание.

Третият проект на решение на "Величие" бе обявен от народния представител Красимир Катинчарова, която заяви, че не е написан по заповед и не е с цел да се отмятат задачи. В решението на "Величие" за справяне с водната криза в Плевен са заложени девет точки:

- Да се възложи на Министерския съвет да изработи план за действия въз основа на констатациите и препоръките от доклада на комисията;

- Задължаване на МОСВ и МРРБ да актуализират подзаконовата нормативна уредба за водоползването;

- Министерският съвет да представи отчет пред Народното събрание в 6-месечен срок;

- МОСВ да засили контрола върху индустриалните замърсители;

- Министерството на земеделието да изработи стратегия заедно със земеделците и зеленчукопроизводителите;

- МОСВ да свиква ежемесечни заседание на висшия експертен екологичен съвет със задължително участие на засегнатите страни;

- Министерството на здравеопазването да изготви план за превенцията за здравето в резултат на ползването на замърсена вода;

- Министерството на финансите да осигури инвестиции във ВиК инфраструктурата и да се направи ревизия на ВиК холдинга;

- Бюджетът на държавата за 2026 г. да информира какви пари ще бъдат отделени в един бъдещ период за водната криза и управлението на водите.

Единственият, който можел да реши проблема с безводието в града, бил Бойко Борисов

По време на дебатите народният представител от ПП-ДБ Явор Божанов заяви, че провалът на управлението на водната криза и управлението на водите е на изпълнителната власт в лицето на премиера Росен Желязков. "ГЕРБ ремонтират язовири, над 600 млн. лв. похарчени и това е една от причините днес да сме в настоящата тежка ситуация. Ние сме повече от добронамерени. Сега трябва тук и на коляно да започнем да четем какво да направи управляващото мнозинство", каза Божанков.

Депутатът от ДПС-Ново начало Станислав Анастасов пък призова колегите си народни представители да не се упражняват на сладки приказки, а да работят за това да се предприемат конкретни мерки за справяне с безводието в страната.