Бургаският неврохирург д-р Светослав Тодоров реагира остро срещу коментарите по отношение на реакцията на медицинските екипи, отзовали се на трагедията с детето, което падна от парашут в морето на Несебър. Припомняме, че вчера от Министерството на здравеопазването обявиха, че започва проверка по случая. Д-р Тодоров обяви своята позиция, която подкрепиха уважавани лекари в Бургас, сред които е съдебният лекар д-р Галина Милева, която посочи, че медиците нямат никакви вина и работата им се коментира от некомпетентни лица.

Ето и позицията на д-р Тодоров, който е и зам. директор на УМБАЛ-Бургас:

Медицинското съсловие не е мръсната подметка на обувките ви, която да настъпвате всеки ден по пътя, по който сами сте избрали да вървите и по който има “остри камъни “, които ви причиняват неудобство , уважаемо “общество” и институции!

Спрете да обвинявате медици в “лекарски грешки“ , “ неоказана медицинска помощ “ и т.н. С това ви отношение съм сигурен, че скоро ще дойде време, когато и оборудваната като космически кораб линейка няма да ви спаси! Първо, защото има състояния на човешкия организъм несъвместими с живота и второ - просто няма да има медицинско лице, което да борави с апаратурата, защото вие направихте тази професия нежелана!

Убеден съм, че всяка една линейка на ЦСМП е с необходимото оборудване, защото ако не е така, нито един медицински специалист няма тръгне на сигнал и да рискува живот!

Обаждането на телефон 112 изисква даване на точна и адекватна информация за инцидента, за да се получи и такъв тип специализирана ответна помощ - то не е само, за да изчисти “гражданската съвест “ , че някой е направил каквото трябва , а пък компетентните органи не са си свършили работата!

Когато посочвате с пръст някой, който според вас не е “чист” - първо погледнете дали и колко вашият пръст е мръсен!

Тези горчиви думи ги споделям като лекар, защото не видях до този момент съсловна организация, защитаваща правата на лекарите или друга институция да сподели нещо в защита на съсловието и да реагира на това, как поредният “свидетел на инцидента видял, оценил състоянието на пациента и преценил, че не е оказана навременна и адекватна медицинска помощ”!

Снимка: Личен архив д-р Светослав Тодоров