„За мен децата и семейството са свещени. Ако знаех, че има нередност, нямаше да допусна това момченце да се качи. Съжалявам! “- С тези думи се обърна днес към Бургаския окръжен съд 52-годишният Петко Стефанов, служител във фирма „Венис Марина“, бивш монтьор, понастоящем и на книга “касиер" във фирма "Венис Марина", стопанисваща паралейлинга на Южния плаж в Несебър, където този понеделник, към 13.00 часа, 8-годишно момченце загина, след падане от парашут, теглен от моторна лодка, докато майка му виси във въздуха.

Стефанов бе доведен под конвой в Съдебната палата, заедно с 52-годишния Христо Раев – капитан на полета с парасейлинг и Камен Тенев на 45 години – моряк на борда на лодката по искане на Окръжната прокуратура в Бургас, която настоя на тримата да се наложи постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. Мотивите- реална опасност те да се укрият или да извършат ново престъпление. „Механизмът на престъплението сочи брутално пренебрегване на правилата, обезпечаващи здравето на хората, ползващи парасейлинг - дейност, налагаща контрол и строга дисциплина, гарантираща безопасност“, е становището на прокуратурата.

Мотивите- реална опасност те да се укрият или да извършат ново престъпление. „Механизмът на престъплението сочи брутално пренебрегване на правилата, обезпечаващо здравето на хората ползващи парасейлинг - дейност, налагаща контрол и строга дисциплина, гарантираща безопасност и грубо погазване на обществени отношения“, е становището на прокуратурата.

Друга обаче е позицията на адвокатите на обвиняемите, които са категорични, че не тримата задържани, а именно управителят на "Венис Марина", организатор на атракциона би следвало да понесе отговорност. До момента обаче лице с подобна длъжностна характеристика не е привлечено под наказателна отговорност.

„Загубата е тежка и невъзвратима. Човешкият аспект не може да бъде подминат. Но задача на съда е да отдели емоцията от правото и да не раздава предварителни показания“, заяви адвокатът на Христо Раев - Ваня Радиева. И категорично обяви тезата на защитата, подкрепена и от адвокатите на останалите обвиняеми. . „Обвинението неправилно прехвърля организационни и административни функции на капитана на лодката, касиера и моряка. Отговорността за проверка на екипировката, администрирането на декларации, назначаването на екипажа не е на тези хора. А на организатора на атракциона“, подчерта тя и допълни: Недопустимо е предположенията да заместват доказателства. Функциите на капината, заяви адвокат Радиева, се свеждат до управление на плавателния съд, курс, скорост, посока. Тези задължения са на управителя на базата и на атракциона, те трябва да назначат и инструктор, а такъв не е имало. . Делото се нуждае от доказателства, а не от прибързани квалификации“, обобщи тя и настоя за най-леката мярка за неотклонение „подписка“. Аналогична бе и тезата на колегите й, които определиха искането на прокуратурата като „неоснователно, немотивирано, лишено от конкретика. Инструктаж преди полета, задължителен според наредбата, на майката и детето не е извършен, а той не е задължение, нито на моряка, нито на капитана, нито на касиера. „Ако екипировката е била износена, капитанът, морякът и касиерът, нито са имали техническите познания за това, нито пък са имали възможност да осигурят нова. Ако трябва да носи отговорност, то тя е на управителя на фирмата“, обяви защитата.



Съдът ще се произнесе след броени минути.

Какво още каза адвокат Ваня Радиева в кулоарите на Бургаския окръжен съд, вижте във видеото: