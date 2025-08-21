Екскурзоводите в Рим повториха призивите си за преразглеждане на летните работни часове на някои от най-големите забележителности в града, след като една от колежките им почина от предполагаем сърдечен удар, докато развеждаше група туристи из Колизеума в жегата.

56-годишната Джована Мария Джамарино припадна в амфитеатъра в 18:00 часа на 19 август. Въпреки усилията на туристите и спешните служби, тя не можа да бъде реанимирана и почина на място, съобщи „Гардиън“.

Смъртта ѝ настъпи няколко седмици, след като Световната федерация на асоциациите на туристическите гидове предупреди, че „екстремната жега вече не е изключение, а е нова реалност, която изисква внимание, адаптация и солидарност в нашата професия“.

Докато постъпваха почитания и съболезнования, Италианската асоциация на сертифицираните туристически гидове (AGTA) заяви, че смъртта на Джамарино е доказателство за физическата тежест, която екскурзиите оказват върху тялото, и призова властите да удължат работното време на Колизеума, за да могат екскурзиите да се провеждат в прохладата на ранната сутрин или по-късно вечерта.

Колизеумът е отворен от 8:30 до 19:15 ч. от края на март до края на септември.

„На първо място, работното време на Археологическия парк на Колизеума трябва да се промени през лятото“, заяви AGTA в изявление, публикувано в социалните медии.

„Няма смисъл да се говори за „топлинна криза“ всяка година, сякаш това е нещо ново: климатичните промени са факт и от няколко години насам работата в Римския форум от 10:00 до 16:30 ч. е непоносима“, добавиха от асоциацията.

Тя заяви, че от началото на юни до „поне края на август“ работното време на Колизеума трябва да бъде от 7:00 до 20:15 ч.

„От три години искаме отварянето на целия парк да бъде преместено на 7:00 ч., а затварянето да бъде отложено с един час“, казаха от AGTA. „Тези промени биха били от полза за общественото здраве на всички: посетители, гидове и други работници“.

Асоциацията заяви, че ниските пенсии и икономическата несигурност са принудили много от нейните членове да се натоварват и да работят с неустойчиво темпо, за да могат да издържат семействата си.