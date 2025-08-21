Бургаският окръжен съд освободи току-що срещу парична гаранчия от 5 000 лева 52-годишния Христо Раев, капитан на фаталния полет с паралейлинг на Южния плаж в Несебър, при който 8-годишно дете, падна от 50 – метра височина и загина пред очите на майка си. Трагедията се разигра към 13.00 часа този понеделник 18 август. Задържани са трима души – 52-годишния Христо Раев, Петко Стефанов, касиер в атракциона и Камен Танев – моряк на лодката, теглила парашута. Съдът постанови Стефанов и Тенев да останат под стража и отхвърли искането на адвокатите им те да бъдат освободени срещу подписка. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Конкретните причини до момента не са установени. Версиите варират от небрежност, техническа неизправност, саботаж или удар на конкуренти. Адвокат Ваня Радиева, която е ангажирана със защитата на един от обвиняемите изрази публично нова хипотеза-възможно е инцидентът да е причинен от празничната заря в Несебър на 15 август. Ден по-късн, по думите на подзащитния й, цялата лодка е била в сажди. И е възможно искра да е поразила и двата колата, с които е било завързано детето.