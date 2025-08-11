Продължава борбата с огъня в района на Сунгурларе. Екипи на пожарната останаха да дежурят през цялата нощ.

Пожарът се развива в посока между селата Скала и Бероново. Фронтът е около 1 километър. Булдозер направи просеки, гори боров масив, което прави потушаването на пожара трудно. Днес в гасенето ще бъде включена летателна техника - хеликоптер от базата в Ново село, съобщи старши комисар Николай Николаев.

Досега големият пожар е изпепелел над 10 000 дка площ. Опасност за населените места в района няма, но остава в сила обявеното бедствено положение.

Шведски самолети днес няма да участват в борбата с огъня в Сунгурларе, те ще се включат в потушаване на огъня в Пирин.

Общо 9 екипа на пожарната и 3 на общината работят на терен.

"Надявам се, че ще успеем в светлата част на денонощието да овладеем огъня", каза още старши комисар Николаев.

В Община Средец пожарът е локализиран и се върви към доизгасяне на огнищата. 8 екипа на пожарната - от Бургас и от Ямбол, работят там, за да изгасят окончателно огъня, добави Николаев.

Кметът на Сунгурларе инж. Димитър Гавазов заяви, че е крайно наложително общината да има своя пожарна.

"Сунгурларе е голяма община, трета по територия в Бургаска област, и е крайно необходимо да има пожарна служба. Общината има около 17 хиляди жители", посочи кметът.