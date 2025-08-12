Снимка: Д-р Петър Илиев, инвазивен кардиолог и д-р Милена Перухова, гастроентеролог с пациентката, след успешната процедура. Част от екипа е и инвазивният радиолог д-р Виктор Качаров.

Екип от кардиолози, гастроентеролози и инвазивни радиолози извърши сложна медицинска процедура за поставяне на трансюгуларен интрахепатален портосистемен шънт (TIPS). Процедурата представлява създаване на нов изкуствен път в черния дроб, който свързва една от главните му вени (порталната вена) с една от чернодробните вени и се прилага при пациенти с чернодробни заболявания.



Какво представлява процедурата?



При здрави хора кръвта от храносмилателната система тече през порталната вена към черния дроб, за да бъде обработена. Когато черният дроб е сериозно увреден, например от цироза, този кръвен поток може да се затрудни. Това води до високо кръвно налягане в порталната вена, състояние, известно като „портална хипертония“. В резултат на това кръвта търси обходни пътища, което може да причини разширени вени (варици) в хранопровода и стомаха, които лесно могат да се спукат и да доведат до животозастрашаващ кръвоизлив.



При този метод се поставя малка метална тръбичка, наречена стент, през вена във врата, която стига до черния дроб и създава нов път за кръвния поток. Този нов път заобикаля увредената чернодробна тъкан и намалява налягането в порталната вена.



Защо е важна?



TIPS е жизненоважна, защото може да спре или предотврати животозастрашаващо кървене от варици. Също така тя води до намаляване на натрупването на течности в корема (асцит), което често е много болезнено и трудно за лечение. За много пациенти, които не могат да бъдат подложени на чернодробна трансплантация, TIPS е единствената опция за подобряване на качеството и удължаване на живота.



Процедурата е изключително сложна, защото се извършва под рентгенов контрол и изисква голяма прецизност. Лекарите трябва да маневрират през лабиринт от вени, за да достигнат точното място в черния дроб, без да бъдат увредени други структури. Това е минимално инвазивна процедура, която обаче изисква специализирани умения и опит.



„Въпреки рисковете, които съществуват, като всяка сложна медицинска интервенция, TIPS се счита за едно от най-ефективните лечения за пациенти с портална хипертония. Тези високоспециализирани медицински процедури се извършват само в „Сърце и Мозък“ и една от столичните болници“ споделиха специалистите.





