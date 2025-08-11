Мирис на изгоряло и смог на талази се носи в района на Бургас тази сутрин. Десетки бургазлии, разтревожени от миризмата в обстановка на тежки пожари, подадоха сигнали. В района към Пети километър се наблюдава задимяване, което се спуска към града. Миризмата са усетили и жители на „Славейков“, „Изгрев“, „Зорница“ „Лазур“, както и на квартал Лозово. Противопожарни екипи са обходили района, но не са констатирали видимо огнище.

Предполага се, че явлението е следствие от големите пожари край Сунгурларе, като димът от там се спуска в по-ниските части от вятъра. Подобна миризма усещат и хората от Карнобат, Айтос и т.н.