10-годишно момиче от Карнобат е с опасност за живота след тежката катастрофа, станала в събота на АМ“Тракия“ край Бургас. Припомняме, че инцидентът станаоколо 13.00 ч. в посока София, км. 345+900 / на прав пътен участък/. Лек автомобил «Ситроен С 3», с габровска регистрация, управляван от 55-годишна жена от Габрово, поради движение с несъобразена скорост и загуба на контрол блъска правомерно движещия се в лявата пътна лента «Фолксваген Голф», с бургаска регистрация, управляван от 39-годишен карнобатлия. От сблъсъка двата автомобила излизат в крайпътана нива. Пострадали са пътуващото в «Фолксваген»-а десетгодишно момиче от Карнобат, което е получило тежка черепно-мозъчна травма, и е настанено за лечение в отделение «Реанимация» на УМБАЛ – Бургас, с опасност за живота, както и нейната десетгодишна спътница също от Карнобат, която получила счупени костици на дясното ходило и е настанена за лечение в отделение «Ортопедия». Водачката на лекия автомобил «Ситроен» е прегледана в болница «Дева Мария», където е констатирано, че има фрактура на лумбален прешлен, но отказала хоспитализация.