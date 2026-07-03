Трагедия в река Струма край село Пастух, община Невестино. Две деца се издирват по течението на реката, те са на възраст около 10 години. Баба им и дядо им са открити удавени в реката, потвърдиха от полицията за Нова тв. Предполага се, че семейството е било на пикник.

С тях е имало и трето дете, на възраст около 6 години, което е намерено в добро състояние. В Издирването на изчезналите две момчета се е включила полицията и доброволци. Какво е довело до трагедията обаче все още не е ясно.