Строителни фирми поставиха началото на мащабна инициатива за подобряване условията за пациентите в най-голямата болница в Югоизточна България- УМБАЛ- Бургас Текущи ремонти и освежавания са постоянна необходимост в лечебното заведение и се извършват периодично и със собствени средства, но амортизацията също е постоянна.

В момента „Делтаспан“ обновява болнични стаи в Отделението по нервни болести, като в ремонта се включи с личен труд и част от персонала на отделението. Миналата година строителен предприемач от Поморие ремонтира със собствени средства почти цялото Второ детско отделение. Хотелиер дари запазени мебели и инвентар и в момента условията за малките пациенти и техните придружители са много добри. Спешно отделение бе обновено по същия начин - с безвъзмезден труд и материали.

Болницата е отворена за предложения и от други строители, тъй като в момента най-голямата необходимост са именно освежителните ремонти.

Дарение от „ДМ България“ получи и Отделението по неонатология. То включва мокри кърпи, шишета, бебешка козметика. Шишетата са един от консумативите, изискващи честа подмяна, защото се използват и дезинфекцират интензивно. Друга необходимост за повечето отделения е спалното бельо – то също се амортизира бързо заради честото пране и дезинфекция на високи градуси.