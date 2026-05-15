26-годишен бургазлия излетя с лека кола БМВ от бул. "Никола Петков" в Бургас. След като помъкна със себе си колче и растителност, той се преметна и приземи в декоративните храсти.

По първоначална информация шофьорът се е движел от ж.к. Изгрев към хотел "Мираж", но малко преди да се включи в кръговото изхвърча от платното. Младият бургазлия е откаран в болница, като засега данните са, че той няма сериозни наранявания.