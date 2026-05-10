След понеделник се очаква повишена геомагнитна активност, като международни центрове за космическо време прогнозират вероятност от слаби магнитни бури през първата половина на май.

Според данни на NOAA и европейски центрове за наблюдение на космическото време най-активните периоди се очакват около 15 и 16 май. Възможно е геомагнитната активност да достигне ниво G1 по петстепенната скала за магнитни бури.

Причината е засилената активност на Слънцето, което в момента се намира близо до пика на своя приблизително 11-годишен цикъл. При коронални изхвърляния на маса и слънчеви изригвания към Земята се насочват потоци от заредени частици, известни като слънчев вятър.

Когато тези частици взаимодействат със земното магнитно поле, възникват геомагнитни смущения, а при по-силни потоци – магнитни бури.

Учените уточняват, че прогнозите остават условни, тъй като активността на слънчевите петна може бързо да се променя. Точният ефект върху Земята зависи от посоката и скоростта на слънчевата плазма.

Специалистите подчертават, че слабите магнитни бури обикновено не представляват опасност за здравите хора. Част от метеочувствителните хора обаче могат да усетят временен дискомфорт.

Сред най-често съобщаваните симптоми са главоболие, умора, проблеми със съня, раздразнителност, колебания в кръвното налягане и засилване на хронични болки.

При по-силни геомагнитни смущения са възможни и временни проблеми с GPS системи, радиокомуникации, сателити и електропреносни мрежи. Именно затова космическото време се следи внимателно от космически агенции и оператори на критична инфраструктура.

Един от най-красивите ефекти от подобни явления остават полярните сияния, които при силна геомагнитна активност могат да бъдат наблюдавани и на по-южни географски ширини.

Лекари препоръчват в дните с повишена геомагнитна активност хората с хронични заболявания да избягват преумора и стрес, да приемат повече течности и да си осигуряват достатъчно сън.

Специалистите съветват също да се ограничат алкохолът, прекомерният кофеин и тежките физически натоварвания. Подходящи са по-леките храни, богати на магнезий и калий, както и разходките на чист въздух.

Въпреки широкото обществено внимание към магнитните бури, учените напомнят, че при повечето хора геомагнитните смущения преминават без сериозни последствия.