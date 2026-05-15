Неочаквана ваканция от четири почивни дни ще имат учениците идната седмица заради провеждането на държавните зрелостни изпити за дванайсетокласниците. Приключилата седмица е последната от месеца, в който всички работни дни са и учебни.

На 20 май, сряда, се провежда задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература за 12. клас и денят е неучебен.

Почивен е и петък, 22 май, когато е втората задължителна матура за зрелостниците. Тъй като 24 май е в неделя, почивен е и понеделник, 25 май. Така се оформят кратка ваканция от 22 до 25 май включително (петък-понеделник).

Като бонус, учениците в много градове от страната получават и още един почивен ден – четвъртък, 21 май. За този ден са насрочени спортни празници.

В Пазарджик учениците няма да учат защото денят на св. Константин и Елена е празник на града.

По този начин учениците в в много градове ще почиват цели шест дни.

Обявяването на неучебни дни по време на държавните зрелостни изпити е дългогодишна практика на образователното министерство.