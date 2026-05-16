Разпространяват фалшиви електронни писма, които приканват за задължителна електронна автентикация на имейл с НАП, от името на Национална агенция за приходите. Това съобщиха от агенцията.



Като подател на фалшивия имейл е посочена приходната агенция, като писмото е на бланка на Министерство на електронното управление. Те се изпращат от електронен адрес: infocenter@nra.com, който не е официалния на НАП.

Приходната агенция не е изпращала имейли с подобно съдържание до потребителите.

От НАП предупреждават, че това представлява класическа форма на „фишинг“ атака, чрез която се цели опит за кражба на лична информация в интернет - потребителски имена за достъп, пароли, банкови сметки и т. н.