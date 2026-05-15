Във връзка с извършването на строителни работи за обект: „Ремонт на железопътен прелез на жп км. 281+589 по VIII-ма жп линия Пловдив – Филипово-Михайлово – Стара Загора – Ямбол – Зимница- Карнобат – Бургас, пресичана от път III-9008 между селищата кв. Долно Езерово, гр. Бургас – с. Братово" се въвежда временна организация на движението в обхвата на обекта.

От 8:30 часа на 18 май до 16 часа на 22 май преминаването на автомобили през железопътния прелез, пресичащ път III-9008 между кв. „Долно Езерово“ и с. Братово, ще бъде преустановено.

Препоръчваме използването на обходни маршрути.