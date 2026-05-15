Надценките на хранителните продукти у нас достигат между 80% и 120% вследствие на нелоялни практики и монополизиране на пазара. Това съобщи председателят на Националната камара „Плодове и зеленчуци“ Цветан Цеков в предаването „България сутрин“ по Bulgaria ON AIR. За сравнение той посочи, че в европейските държави този показател не надвишава 30-35%.

Проблемът с ценообразуването беше обсъден ден по-рано на среща в МС, ръководена от премиера Румен Радев. Държавата търси законови решения за укротяване на инфлацията при основните стоки. Според Цеков в момента мерките имат предимно предупредителен характер, но се очакват и по-сериозни ограничения, включително таван на търговските надценки.

В парламента вече са внесени текстове за ограничаване на спекулата и проследяване на доставките. Цеков уточни, че са фиксирани 33 нелоялни търговски практики, които водят до изкуствено завишаване на крайните суми. Още в началото на годината браншовата камара поиска намесата на антимонополния орган заради ценови дъмпинг от големите търговски вериги.

Липсата на достатъчно собствено производство е друга причина за поскъпването с 30-40% на редица стоки. Българската храна постепенно изчезва от трапезата, отбеляза председателят на организацията. Преди месеци той алармира, че вносните плодове и зеленчуци често са с ниско качество и съдържат пестициди. Спадът на местната продукция се дължи на дългогодишни грешки, като разпределянето на субсидиите на площ, а не на произведена стока, както и на унищожената поливна инфраструктура.

Като допълнителна мярка за намаляване на финансовата тежест за потребителите, камарата предлага въвеждането на диференцирана ставка на ДДС. Идеята предвижда данъкът за плодовете и зеленчуците да бъде свален на 6-8%, а за биологичните храни да отпадне напълно. Цеков припомни, че в Румъния подобен подход вече е довел до реално сваляне на крайните цени в магазините.