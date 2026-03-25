Той е открит в назални проби на четирима американски пътници и в клинични проби от петима пациенти в четири неизяснени щата. Освен това е засечен в три проби от отпадъчни води на самолети и в 132 проби от отпадъчни води, взети в повече от 20 щата, което предполага, че разпространението му е значително по-широко, отколкото показват настоящите наблюдения на учените.mar

Произлизащ от варианта омикрон, BA.3.2 е открит за първи път в Южна Африка през 2024 г. и в САЩ през юни 2025 г. при пътник от Нидерландия. Вариантът започва активно да се разпространява през септември 2025 г. и до момента е отчетен в 23 държави.

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) този щам е „генетично различен от линиите JN.1, циркулиращи в САЩ от януари 2024 г.“, което може да наложи актуализиране на настоящите ваксини, които са насочени само срещу подвариантите на JN.1.

Промени в спайк протеина

BA.3.2 носи около 70–75 генетични промени в спайк протеина – част от вируса, която му позволява да прониква в човешките клетки – което улеснява разпространението му и избягването на имунната защита.

Лабораторни изследвания показват, че този щам заобикаля антителата, активирани от Covid ваксините, вероятно поради мутации в спайк протеина, което подчертава нуждата от допълнителни данни за ефективността на ваксините. BA.3.2 е засечен в щати като Калифорния, Флорида, Ню Йорк, Тексас, Вирджиния и още над 20 други, но до момента не е сред доминиращите щамове в страната.

Случаите не показват по-тежко протичане от другите инфекции. Пациентите, при които е открит, включват възрастни с придружаващи заболявания и дете, лекувано амбулаторно, като всички са оцелели. Учените уточняват, че засичането при хоспитализирани не означава непременно по-тежко заболяване.

С оглед на това, че Covid вече се счита за ендемичен, вирусът продължава да мутира, като в момента се разпространяват десетки варианти. Вирусолози препоръчват да се ограничат възможностите за репликация на вируса, за да се намали вероятността за появата на нови щамове.

Други респираторни заболявания като грип и RSV изпреварват Covid по брой на случаите, като се очаква ново увеличаване на инфекциите през лятото, писа marica.bg.