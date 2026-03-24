Високотехнологичният болничен комплекс ,Сърце и Мозък’ стартира инициативата „Седмица на здравето"

Екип от водещи специалисти ще консултира безплатно жителите и гостите на града в специално обособено място пред сградата на Община Бургас.

Кардиолози, невролози, ортопеди, уролози и съдови хирурзи от ,Сърце и Мозък' ще бъдат на разположение, за да дадат професионални насоки и полезни съвети. Официалния старт на кампанията беше вчера при огромен интерес. Тя ще продължи до 15:00 ч. на 27 март (петък).

Повишаването на здравната култура и подобряване на достъпа до специализирана медицинска помощ са част от дългосрочните цели на Българския Кардиологичен Институт.

Само за ден лекарите консултираха близо 100 души.

Погрижете се за здравето си – то е най-ценният ви капитал!