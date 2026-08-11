Прокуратурата привлече като обвиняеми 18-годишен младеж и 17-годишно момче за побой на двама непалци в Пловдив, съобщиха от обвинението.

Пострадалите мъже са на 33 и 27 години. Единият от обвиняемите е непълнолетен, но е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.

На 24 срещу 25 юли в полунощ, младежите са се намирали в района на кръстовището на бул. „Руски“ с бул. „Шести септември“. Те забелязали, че на стълби, в близост до тротоара, се били подпрели двама мъже, които видимо изглеждали като чужденци.

Обвиняемите се насочили към тях и започнали да ги удрят с ръце и крака по тялото и главата. Водачи на автомобили, които минавали оттам, подали сигнал на тел. 112.

На място са пристигнали полицейски и медицински екипи. Пострадалите са били откарани в болница за преглед. По случая е било образувано досъдебно производство.

Двамата извършители са установени на 10 август след започнало разследване на Окръжната прокуратура на извършеното жестоко убийство на 4 август на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм.

При проведени процесуално-следствени действия в телефона на единия от тях е открит видеоклип, на който са документирани кадри от побоя на двамата граждани на Непал.

Установено е още, че двамата обвиняеми са контактували с непълнолетните лица, привлечени като обвиняеми за убийството на 37-годишния мъж. 18-годишният обвиняем е задържан за 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, а нeпълнолетният - за 48 часа.

На 12 август прокуратурата ще внесе искане в съда за вземане на постоянен арест спрямо тях.