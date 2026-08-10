Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста облачност. Само на отделни места, главно в планинските райони на Югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, за София – около 32°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 31°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста облачност ще има в следобедните часове, когато на отделни места в Рило-Родопската област, западните и централните дялове на Стара планина ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток, по най-високите планински части – от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.



Във вторник и сряда ще бъде предимно слънчево и почти тихо, в източните райони със слаб до умерен североизточен вятър. Температурите ще се повишат и максималните втория ден ще бъдат между 33° и 38°.