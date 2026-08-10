Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на водачи за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас, съобщиха от МВР.

Целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите, обясняват от ведомството.

В изключително напреднал етап е и изграждането на нова лаборатория и във Варна, допълват от МВР.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще участва в откриването на лабораторията в Пловдив.

В края на юни Демерджиев обърна внимание на липсата на лаборатории, които да изследват кръвните проби за наркотични вещества, и поясни, че като е встъпил в длъжност му е докладвано, че такива ще има след 12 месеца. Демерджиев подчерта, че веднага е разпоредил сроковете да се скъсят.