Умереното излагане на слънце може да е полезно за здравето, но продължителното стоене без защита увеличава риска от слънчево изгаряне, преждевременно стареене и рак на кожата. Въпросът е къде се намира границата.

Преди век отношението към слънцето е било съвсем различно. След като Коко Шанел се появява с бронзов тен през 1923 г., загарът се превръща в символ на престиж. До средата на XX век дори се насърчава т.нар. „здравословен тен“, а слънчевата светлина се използва като част от лечението на някои заболявания.

Днес медицината гледа на слънцето много по-балансирано. Изследвания показват, че умереното излагане може да подпомогне производството на витамин D, да влияе благоприятно върху настроението, съня и имунната система.

Защо ни е необходимо слънцето?



Слънчевата светлина помага на организма да произвежда витамин D, който е важен за костите и мускулите. Тя влияе и върху кръвното налягане, тъй като UVA лъчите стимулират отделянето на азотен оксид, който разширява кръвоносните съдове.

Слънчевата светлина има значение и за мозъка. Сутрешната светлина помага на организма да регулира кортизола и мелатонина, което може да подобри бодростта и съня. Дневната светлина е свързвана и с по-добри когнитивни способности и по-нисък риск от депресивни симптоми.

Колко слънце е достатъчно?



Няма универсално правило. Необходимото време зависи от типа кожа, възрастта, сезона, географското положение и UV индекса.

Експертите препоръчват кратки и редовни периоди на излагане, вместо продължително стоене на слънце. За хората със светла кожа често са достатъчни няколко минути на ден с открити ръце, крака или друга част от тялото.

Хората с по-тъмна кожа може да се нуждаят от повече време, тъй като по-високото количество меланин забавя производството на витамин D.

Важен ориентир е UV индексът. При високи стойности времето на незащитено излагане трябва да бъде минимално.

Хората с много светла кожа, множество бенки или лична или фамилна история на меланом трябва да бъдат особено внимателни. Това важи и за хората, които приемат имуносупресивни лекарства.

Кога слънцето става опасно?



Повече слънце не означава повече витамин D. Продължителното излагане увеличава риска от изгаряне, пигментация, преждевременно стареене и рак на кожата.

Меланомът, най-опасният вид рак на кожата, достига рекордни нива в редица държави. Според Cancer Research UK около девет от десет случая на рак на кожата могат да бъдат предотвратени, като прекомерното излагане на UV лъчи е сред основните рискови фактори.

Прекомерното излагане може да увреди и очите. Затова лекарите препоръчват слънчеви очила с UV 400 защита.

Какво общо има климатът?



По-дългите лета и по-честите горещи вълни могат да увеличат излагането на хората на слънчева радиация. Това е особено важно за населението в райони, които традиционно са били по-хладни и където хората не са свикнали да използват достатъчно слънцезащита.

Особено важно е ограничаването на прекомерното излагане през детството и юношеството, тъй като слънчевото натоварване през първите 20 години от живота е свързано с риска от развитие на рак на кожата.

А ако не получаваме достатъчно слънце?



Липсата на слънчева светлина може да доведе до ниски нива на витамин D, особено през зимата и при хора, които рядко излизат навън.

Продължителният дефицит може да причини проблеми с костите, но недостигът на витамин D може да бъде коригиран с подходящи добавки. Важно е обаче те да не се приемат в прекомерни количества.