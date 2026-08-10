На 10 август православната църква почита паметта на Свети мъченик и архидякон Лаврентий – един от най-почитаните раннохристиянски светци, останал в историята със своята вяра, милосърдие и саможертва. Денят е свързан и с редица народни вярвания за времето и реколтата, а имен ден празнуват Ивайло и Ивайла.

Свети Лаврентий живял през III век и бил главният от седемте дякони на Римската църква. Неговото основно служение било да се грижи за бедните, болните и нуждаещите се, както и да разпределя средствата на църквата за благотворителност.

По време на гоненията срещу християните при император Валериан властите поискали от него да предаде богатствата на Църквата. Вместо това Лаврентий раздал църковните средства на бедните. Когато бил изправен пред управителя и получил заповед да покаже съкровищата на Църквата, той довел при него бедните, болните и страдащите и заявил: „Ето истинските съкровища на Църквата.“ Заради отказа си да се отрече от вярата бил подложен на жестоки мъчения и загинал като мъченик през 258 година.

Според църковното предание Свети Лаврентий бил измъчван върху метална решетка над огън. Именно поради тази причина през вековете той започва да бъде почитан като покровител на готвачите, хлебарите, сладкарите и всички, които работят с огън. В България 10 август се отбелязва и като професионален празник на готвачите.

Народни вярвания

Освен църковния празник, 10 август заема важно място и в българската народна традиция.

Според поверията времето на този ден предвещава каква ще бъде стопанската година. Ако денят е слънчев и сух, се вярва, че предстои богата реколта и плодородна година. Ако вали дъжд или има силни гръмотевични бури, хората приемали това като знак за по-трудна година за земеделците.

В някои райони на страната внимателно наблюдавали и поведението на домашните животни и птиците, тъй като според народните вярвания то можело да подскаже какво време предстои през есента. Тези поверия са част от българския фолклор и не са част от православното църковно учение.

Кой празнува имен ден?

На 10 август имен ден отбелязват всички, които носят имената Ивайло и Ивайла.