Убиец, който успявал да се изплъзва на детективите десетилетия наред, в крайна сметка беше разкрит от... парче дъвка.

68-годишният Мичъл Гаф бе осъден на 13 май, на от 50 години до доживотен затвор, след като се призна за виновен за убийствата на Джуди Уивър и Сюзан Веси - две жени от щата Вашингтон, убити в отделни студени досиета през 80-те години. Това съобщи Everett Police Department в съобщение, цитирано от People.

Присъдата идва повече от две години след като детективи подмамили Гаф да участва в операция под прикритие, представена като дегустация на дъвки. Така разследващите успели да съберат неговата ДНК.

Според изданията през януари 2024 година детективи под прикритие се приближили до Гаф, представяйки се за представители на компания за дъвки, която провежда анкета за вкусове.

След като сдъвкал няколко парчета по време на инсценирания тест, Гаф ги изхвърлил в съд, предоставен от детективите под прикритие, посочват властите. По-късно дъвките били изпратени за съдебномедицинска експертиза.

ДНК, извлечена от тях, съвпаднала с ДНК доказателства, открити по случая с убийството на Уивър, според съдебни документи, цитирани от изданията.

Убийството на Джуди Уивър

42-годишната Уивър е открита мъртва в дома си в Евърет през юни 1984 година, след като пожарникари реагирали на сигнал за пожар в жилището, се казва в прессъобщението.

Прокурорите твърдят, че Гаф е пребил, сексуално насилил и вързал Уивър, преди да подпали дома ѝ в очевиден опит да унищожи доказателства.

Съдебни документи, цитирани от изданията, посочват, че ДНК, открита по средствата, използвани за връзване на Уивър, в крайна сметка била свързана чрез Combined DNA Index System на ФВР, или CODIS, с Гаф, който преди това вече е бил осъждан по отделно дело за изнасилване.

Детективите обаче все още се нуждаели от директна ДНК проба, за да потвърдят резултатите. Именно нея успели да получат чрез операцията с дъвката.

Връзка с още едно убийство

Случаят с Уивър в крайна сметка отвел детективите и към убийството на Сюзан Веси през 1980 година. Тя е открита мъртва в дома си сутринта след 21-ия си рожден ден, се казва в прессъобщението.

Прокурорите твърдят, че Гаф е нападнал, изнасилил и удушил Веси, докато двете ѝ малки деца били в дома, съобщават изданията.

Властите посочват, че на 16 април Гаф се е признал за виновен по две обвинения в убийство първа степен. От полицията съобщиха, че той е признал и двете убийства в открито съдебно заседание и е дал подробности, които съответстват на изводите на разследващите.

Членове на семействата и близки на двете жени са изпълнили съдебната зала в сряда, когато присъдата е била произнесена.

Предишни присъди и ново име

Гаф, който в един момент законно сменя името си на Сам Прайс, преди това е лежал в затвора за изнасилването на две тийнейджърки, които са били и сестри, в Евърет през 1985 година.

Изданията също така посочват, че съдебни заседатели по-късно са го определили като сексуално опасен хищник в отделни производства през 1994 и 2000 година.