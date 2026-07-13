Бургас и София са на финал за избор на град домакин на „Евровизия“ 2027. Това съобщават на своята интернет страница организаторите на музикалния конкурс.

„Стигнахме до финалния етап от процеса на подбор на град домакин за България 2027!

Искаме да кажем огромно БЛАГОДАРЯ на Пловдив и Варна (родното място на ДАРА! ) за офертите им за домакин на 71-ви конкурс за песен на „Евровизия“. Поздравления за Бургас и София - един от двамата ще бъде обявен за град домакин през следващите седмици“, обявиха организаторите на музикалния формат.

Бургас влиза във финалната надпревара с амбицията да превърне Черноморския град в сцена на събитие от световен мащаб. Кандидатурата на града стъпва върху богатия опит в организирането на международни спортни, културни и музикални прояви, модерната инфраструктура, удобните транспортни връзки и възможностите за посрещане на десетки хиляди гости от страната и чужбина.

“Щастлив съм, че Бургас стигна до финала! Градът ни е готов да посрещне това престижно събитие и съм сигурен, че ще бъдем перфектни домакини! Важното е да представим България достойно! Браво и на София! Поздравления и за Пловдив и Варна! Бяха достойни конкуренти в първия етап на надпреварата”, заяви кметът на Бургас Димитър Николов.



Интересът към домакинството беше заявен от четири български града – Бургас, София, Варна и Пловдив. След анализ на представените концепции и съответствието им с изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и Българската национална телевизия, до финалния етап достигат кандидатурите на Бургас и София.

За Бургас достигането до финалната фаза е признание за последователната политика на града да привлича престижни международни форуми и да се утвърждава като водещ културен и туристически център на България. Ако черноморският град бъде избран за домакин, „Евровизия“ 2027 ще привлече хиляди гости, журналисти и музикални фенове от цяла Европа и ще постави Бургас във фокуса на световното медийно внимание.

Снимка: www.eurovision.com