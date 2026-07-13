Апелативният съд в Бургас освободи срещу парична гаранция от 2000 евро управителя на „ВиК“ ЕАД Бургас Цветан Мирчев и пусна под домашен арест с електронно наблюдение сружителя на дружеството Илчо Боев.



Припомняме, че двамата бяха задържани на при специализирана акция на ГДБОП и Окръжната прокуратура в административната сграда на „ВиК“ Бургас на 3 юли т.г.. При операцията бяха иззети документи, компютри и електронни носители, свързани с обществена поръчка, довела, според прокуратурата до щети в размер на над 300 000 евро.

Преди седмица Окръжният съд в Бургас остави двамата в ареста с мотива, че по делото са събрани достатъчно данни за съпричастността им към престъплението и че съществува риск да възпрепятстват разследването. Определението беше обжалвано пред Апелативния съд, където защитата поиска по-леки мерки за неотклонение.



Според държавното обвинение вредите са причинени при изпълнението на обществена поръчка за почистване на водоснабдителни сондажи, по която са били извършвани плащания за дейности, които частично или изцяло не са били изпълнени.

Пред Апелативния съд защитата оспори необходимостта от най-тежката мярка за неотклонение. Адвокатът на Илчо Боев - Пламен Найденов заяви, че основният спор по делото е дали почистването на сондажите действително е извършено, като това може да бъде установено единствено чрез технически експертизи.

Защитникът на Цветан Мирчев, адвокат Галина Петрова, също поиска по-лека мярка и посочи, че сондажите са били реално почистени. Според нея този факт предстои да бъде доказан в хода на експертните проверки.



Според разследващите събраните свидетелски показания, финансови документи и други материали сочат към неправомерно разходване на средства.

Защитата отхвърля обвиненията и твърди, че плащанията са извършени по действащ договор, а въпросът дали възложените дейности са изпълнени следва да бъде изяснен чрез назначените експертизи.



Случаят е под надзора на прокуратурата.