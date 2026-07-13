„Днес в съда няма да видите истинския виновник за инцидента. А това са държавници и институции, които са позволили този тип мантинели да бъдат поставени на този участък. Аз бих казал, че са декоративни“. Това заяви днес в Бургаския окръжен съд адвокат Борислав Янков, който е ангажиран със защитата на 56-годишния шофьор на ТИР Ангел Илиев. Припомняме, че той беше задържан, след като на 10 юли край Карнобат предизвика тежка катастрофа с един загинал и двама ранени.



Илиев е обвиняем за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две лица вследствие на пътнотранспортното произшествие. За това престъпление законът предвижда от 10 до 15 години затвор.

Пред съда защитата изложи версията, че причината за инцидента може да е техническа неизправност. Според адвоката на задържания е имало спукана гума на камиона, като предстои експертизите да установят състоянието ѝ и дали това е довело до тежкия сблъсък.

"Гумата на тира наистина гръмна! Камионът стана неуправляем. Това е истината! Не лъжа!", заяви Ангел Илиев пред магистратите. А защитата му определи това като "безспорен е факт“. Но допълни, че на този етап не може да бъде установено дали водачът е загубил контрол заради техническия проблем.

На въпрос дали има версия шофьорът да е заспал зад волана, адвокатът посочи, че това трудно може да бъде доказано на този етап и ще бъде предмет на експертен анализ. Той отхвърли предположенията, че клиентът му е бил преуморен, като уточни, че преди инцидента е изминал около 50 километра.



Защитникът изтъкна и факта, че клиентът му е дългогодишен професионалист, имал 35-годишен стаж зад волана, което обяснява и евентуалните му предишни провинения на пътя. Адвокатът настоя за по-лека мярка за неотклонение.

Разследването по случая продължава. Предстои експертизите да изяснят причините за катастрофата, техническото състояние на камиона и всички обстоятелства, довели до тежкия пътен инцидент.





