Около 18.24 ч. днес е получено съобщение от машиниста на пътнически влак 80144 за ударен човек преди ж.п.гара "Долно Езерово". Установено е, че на км. 282+550, малко след като са подминали ж.п. гара "Владимир Павлов", вдясно по посока на движението стояла възрастта жена, която изведнъж скочила под влака. Влакът е пътнически с четири вагона и пътува от Бургас до Сливен. От инцидента жена починала на място. Според началника на влака по съседните коловози можело да се движат влакове. Предстои извършване на оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.