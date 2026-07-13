Енергийната компания Shell достави един товар втечнен природен газ на LNG терминала край Александруполис, Гърция, съобщиха от "Булгаргаз".

Shell беше избрана да достави 1 000 000 MWh втечнен газ. В рамките на проведената тръжна процедура, стартирала в края на месец май, компанията предложи най-конкурентна оферта спрямо заложените условия и критерии, припомнят от обществения доставчик.

Танкерът беше натоварен на терминал в САЩ и разтоварен в началото на юли. Днес, 13 юли, стартира подаването на доставените количества от терминала към газопреносната мрежа.

„Булгаргаз“ предвижда количествата да бъдат нагнетени в националното газово хранилище „Чирен“ с цел използването им през зимния период 2026-2027 г.