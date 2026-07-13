"Бургасбус" ЕООД уведомява своите клиенти, че от 18 юли (събота) започва обслужването в почивни дни на лятната линия, свързваща ж.к. "Меден рудник" и кв. „Крайморие“.
Автобусите по линия 17А ще се движат по следния маршрут:
от Терминал „Меден рудник“ – ул. “Въстаническа” – бул. “Захари Стоянов” – ул. „”Александър Георгиев Коджакафалията” – ул. “Петрова нива” – ул. “Апостол Войвода” – бул. “Захари Стоянов” – кв. „Крайморие“.
от кв. „Крайморие“ – бул. “Захари Стоянов” – ул. “Апостол войвода” – ул. “Дъга” – ул. “Петрова нива” – бул. „Александър Георгиев Коджакафалията” – бул. “Захари Стоянов” – ул. „Въстаническа“ – Терминал „Меден рудник“.
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