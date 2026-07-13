БДЖ спря билетите за правостоящи пътници до морето. Билети вече се предлагат до запълване на капацитета от седящи места в композициите, съобщиха от железниците.

От компанията съветват летовниците да планират своите пътувания седмици по-рано, за да си гарантират място.

Въпреки че към най-натоварените влакове се добавят допълнителни вагони, търсенето остава по-високо от предлагането.

От септември се очаква мащабно обновяване на подвижния състав на железниците. Над 30 нови влака, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост, ще започнат да се движат в страната. Целта е постепенно да бъде преодолян недостигът на вагони и да се подобри качеството на услугата. Новите композиции ще обслужват линиите до Перник, Своге, Пловдив, Видин, Петрич и Свиленград.

Предвижда се и тестово пускане на модерна композиция по маршрута София - Карлово - Бургас. При добри резултати останалите влакове по тази линия също ще бъдат подменени.

От БДЖ напомнят, че билети за седящи места се продават до две седмици преди пътуването. За спалните вагони срокът е до един месец предварително. Превозвачът съветва всички пътуващи към морето да резервират своите места възможно най-рано.