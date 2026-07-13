Поредното безумие на магистрала "Тракия" бе извадено на показ в социалните мрежи.

От "Ситроен" с габровска регистрация стърчат краката на дете, докато колата лети по скоростния път. Без да си дават сметка в колата, че при инцидент може да се случи най-лошото, а показаните крака могат да бъдат "отнесени" от друго превозно средство.

Кадрите от опасната ситуация са публикувани във фейсбук групата "Нарушители в Габрово", а заглавието гласи "През целия път на магистралата към Бургас, да караш с над 130 км и да си возиш така детето".

Възмутените коментари не закъсняха.