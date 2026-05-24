Трафикант катастрофира зрелищно с „Мерцедес“ до подлеза между комплексите „Зорница“ и „Изгрев“ в Бургас, а след това заряза в колата трима мигранти и избяга след гонка с полицията. Екшънът се разиграл към 04.45 часа тази сутрин, съобщи току-що Областната дирекция на МВР.

Мерцедесът бил забелязан най-напред от служители на „Пътна полиция“ на ул. „Струга“. Униформените му подали сигнал за спиране, но водачът натиснал газта и продължил в посока бул. "Никола Петков". Минути по-късно автомобила паднал от активната пътна лента непосредствено до входа на подлезаот страната на бл. 21 в к-с "Зорница". След катастрофата шофьорът помагнал, а в купето оставил нелегалните мигранти, които обявили, че са мароканци.

Мъжете са откарани за преглед в УМБАЛ - Бургас, а действията по установяване и задържане на водача на автомобила продължават.