Две жени бяха задържани от полицията в Бургас, след като при проверка в автомобила им са открити метамфетамин и вещества, свързвани с производството на наркотици.

На 8 юли около 16.00 часа служители на Първо районно управление в Бургас спрели за проверка лек автомобил "Опел Зафира" с бургаска регистрация на улица "Ванче Михайлов". Зад волана била 19-годишна жена, а нейна спътничка била на 31-годишна възраст.

При претърсването на автомобила униформените намерили раница с множество пластмасови бутилки с кислол, натриева основа, червен фосфор, прибори и прекурсори. Иззета е и пластмасова кутийка с около 50 грама метамфетамин.

Двете жени са задържани за срок до 24 часа. По случая в Първо районно управление в Бургас е образувано досъдебно производство.