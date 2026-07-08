Само за два дни Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) организира и одобри лечението в чужбина на три деца в тежко състояние, нуждаещи се от високоспециализирани медицински интервенции. Благодарение на координацията между няколко институции и поредица от спешни хуманитарни полети на военнотранспортния самолет “Спартан”, децата ще получат шанс за живот в специализирани клиники в Германия и Италия.

Две от децата ще бъдат лекувани в Германия - едното чрез трансплантация на стволови клетки, а другото чрез чернодробна трансплантация. Третият пациент ще бъде транспортиран до Италия, където също предстои чернодробна трансплантация.

Заради тежкото здравословно състояние на децата и непосредствения риск за живота им е било необходимо в изключително кратки срокове да бъде организирано медицинското им транспортиране. За целта е осигурено използването на санитарната авиация на Военновъздушните сили, придружаване от специализирани медицински екипи и последващ специализиран наземен транспорт от летищата до лечебните заведения в Германия и Италия.

От НЗОК посочват, че навременната организация е станала възможна благодарение на съвместната работа на Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция “Медицински надзор”, Министерството на отбраната, Военновъздушните сили и медицинските екипи на УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ”, Специализираната болница за активно лечение по детски болести “Проф. Иван Митев” и УМБАЛ “Св. Георги” - Пловдив.

Паралелно с това военнотранспортният самолет C-27J “Спартан” изпълнява поредица от три последователни хуманитарни мисии за транспортиране на деца, нуждаещи се от лечение извън страната.

Първата мисия е за транспортирането на 16-годишен пациент от СБАЛДБ “Проф. Иван Митев” до Щутгарт, където детето вече е прието за лечение.

Втората мисия е за 12-годишно момиче, насочено към клиника във Фрайбург. Детето страда от придобита апластична анемия - тежко заболяване, при което костният мозък спира да произвежда кръвни клетки. Според лекарите най-добрият шанс за успешно лечение е трансплантация в Германия, тъй като в семейството не е открит подходящ донор, а германските специалисти имат значителен опит в извършването на трансплантации от неродствени донори.

Доц. д-р Боряна Аврамова, началник на Клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ “Царица Йоанна” - ИСУЛ обясни, че около един месец детето е лекувано в ИСУЛ. Когато са разбрали, че няма напълно съвместим брат или сестра като подходящи донори, са предприели стъпки към осигуряване на най-подходящото място за лечението на детето.

Предстои и трета поред медицинска мисия със “Спартан”, също свързана с транспортиране на пациент за лечение в чужбина.