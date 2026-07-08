Недекларирани банкноти на обща стойност 150 000 евро са открити при проверка на турски гражданин, влизащ с автобус в България през ГКПП „Лесово”, съобщиха от Агенция „Митници”.

Случаят е от 7 юли, когато около два часа след полунощ на пункта е проверен автобус, пътуващ за Румъния. Заради необичайно поведение на един от пътниците, е извършен личен преглед на мъжа. В джобовете на връхната му дреха и на панталона са открити 300 банкноти с номинал 500 евро всяка.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор на Териториална дирекция Митница Бургас под наздора на Окръжна прокуратура Ямбол.