11 мъже на различна възраст са задържани при специализирана полицейска операция срещу незаконен хазарт в централната част на Бургас. Акцията е проведена към 23. 20 часа на 7 юли от служители на отдел "Икономическа полиция".

При проверката МВР-служителите установили помещение, използвано за провеждане на нерегламентирани хазартни игри. На място са открити и иззети множество чипове с различен номинал, карти за игра и специализирана покер маса. Намерена е и парична сума в размер на над 10 000 евро.

В хода на акцията са установени и организаторите на нелегалната игрална зала. Всички намиращи се в помещението мъже са задържани за срок до 24 часа, а вещите и документите, свързани с престъпната дейност, са иззети.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под наблюдението и ръководството на Районна прокуратура - Бургас.