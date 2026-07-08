75-годишен германски гражданин е задържан при съвместна операция на сектор „Издирване“ (FAST България) към ГД „Национална полиция“, германските власти и служители на ОДМВР - Бургас. Акцията е част от международно разследване срещу организирана престъпна група, занимаваща се със създаване и разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца.

Арестът е извършен днес в района на село Искра, община Карнобат, след оперативно-издирвателни действия и получена информация, че издирваният се укрива на територията на България.

В операцията са участвали и германски полицейски служители, ангажирани с разследването. Благодарение на координираните действия между екипите на FAST България и FAST Германия едновременно са задържани общо четирима предполагаеми членове на престъпната група.

След задържането германският гражданин е отведен в ОДМВР - Бургас. Предстои да бъдат извършени процедурите по предаването му съгласно Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.