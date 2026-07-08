Националната агенция за приходите (НАП) установи сериозно нарушение в едно от най-посещаваните заведения на плаж "Каваците", където вместо фискално устройство е използван нефискален принтер. По този начин извършените продажби не са били отчитани в системата на приходната администрация. Това каза пред журналисти в Созопол Анна Митова, директор на дирекция "Комуникации" в НАП.

Това означава, че продажбите не са били регистрирани в НАП и не са отчитани по законоустановения ред, заяви Митова. В обекта веднага е изпратен оторизиран сервизен техник, който извлича информацията от устройството. След анализ на данните ще бъде определен действителният размер на неотчетения оборот, а след това ще бъдат предприети административнонаказателни действия.





Ще бъдат наложени санкции и за неиздаване на касови бележки, тъй като документите, които са предоставяни на клиентите, не представляват фискални бонове, уточни Митова.

До момента на територията на Созопол са проверени 76 търговски обекта, като в 25 от тях са установени нарушения.

Най-често констатираме неиздаване на касови бележки и несъответствия между наличните парични средства в касата и отчетените обороти от фискалните устройства, каза Анна Митова.





За периода от 29 юни т.г. до 6 юли т.г. НАП е извършила 650 проверки по Черноморието и във вътрешността на страната. При 226 от тях са установени нарушения.

Тревожна е тенденцията за масово неиздаване на касови бележки по Черноморието. Напомняме, че при повторно нарушение законът позволява търговският обект да бъде запечатан. Фактът, че един обект е проверен днес, не означава, че няма да бъде проверен отново още на следващия ден, предупреди директорът на дирекция "Комуникации“ в НАП.

Към момента в Созопол няма запечатани обекти заради неиздаване на касови бележки, но има данни за няколко обекта, че през последната една година са с второ такова нарушение.

Заради констатираната ниска фискална дисциплина приходната агенция ще командирова допълнителни екипи от вътрешността на страната, които ще се включат в летните проверки по Черноморието.