Депутатите от парламентарната правна комисия приеха промени в Изборния кодекс. Според тях ще се гласува изцяло с машини във всички секции с над 300 избиратели, няма да бъде сформиран район „чужбина“ и отпада ограничението от 20 секции, освен в консулства и посолства, в държавите извън ЕС.

Предлагаме в секциите с над 300 избиратели изборите да се провеждат само с машини. Натрупа се достатъчно опит за гласуване с машини. На последните избори повече от 1,5 млн. души са гласували машинно. Това са около 51% от гласувалите. Предлагаме и допълнително обучение за по-възрастните граждани, каза пред депутатите Янка Тянкова от ПГ на „Прогресивна България“.

Тянкова, която е и председател на комисията, каза пред медиите преди заседанието, че след президентските избори отново ще бъдат правени промени в Изборния кодекс.

От ГЕРБ-СДС изразиха сериозни резерви по отношение на предложението за машинно гласуване, като посочиха, че секциите с над 300 избиратели са повечето в страната и по този начин косвено се ограничава правото на останалите 49% от гласоподавателите да упражнят правото си на глас.

Янка Тянкова добави, че предлагат още да отпадне ограничението за до 20 секции в държава извън ЕС, освен тези в консулства и посолства. То е дискриминационно и не лежи на обосновани факти и обстоятелства. Предлагаме да отпадне и избирателен район „Чужбина“, защото е трудно изпълнимо и натоварва изборния процес, добави тя.

Нашите предложения са фокусирани върху това да се подобрят правилата за честни избори – възстановяване на машинното гласуване в пълния му вид, с контролно преброяване на контролните разписки. Втората група предложения е относно гласуването в държавите извън ЕС, каза пред депутатите от комисията Надежда Йорданова от „Демократична България“.

Целта на нашия законопроект е да възстанови отменения ред за образуване на секции в страните извън ЕС. Считаме, че тези ограничения воят до лишаване от правото на глас, каза Хамид Хамид от ДПС.

От ДПС предложиха още да може предизборните кампании да бъдат водени и на чужд език, но това не беше подкрепено от депутатите.

Непрозрачен е процесът по гласуване с хартиени бюлетини, затова предлагаме гласуването да е само машинно. Предлагаме и въвеждане на непублично видеонаблюдение по време на изборния ден в изборните помещения. То би позволило при съдебно оспорване или полицейска проверка да се прегледа този запис, каза Петър Петров от „Възраждане“.

Той посочи, че предлагат за осигуряване на прозрачността и честността на изборите служителят на МВР, който през целия ден е пред секцията, след края на деня да влез вътре, за да се избегне вмешателство в изборните протоколи.