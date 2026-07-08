Гражданската инициатива „Родители за достойно майчинство“ организира втори национален протест с настояване за реална държавна подкрепа за семействата с деца. Проявата е насрочена за 14 юли и ще се проведе в София и други градове в страната.

„Започнах тази инициатива в момент на ярост, когато разбрах, че за пореден път обещание към гражданите – в случая за повишаване на майчинството, което ме засяга пряко – няма да бъде изпълнено“, коментира координаторът на инициативата в София Иванка Тодорова пред Bulgaria ON AIR. По думите ѝ родителите са били обнадеждени, но това не се е случило.

Представители на организацията са провели среща в Министерството на финансите, която обаче не е довела до резултат. „Беше ни обещано да се направят анализи. Те вече разполагаха с нашите искания и ни казаха, че 70% от тях нарушават определени принципи и е необходима дългосрочна демографска политика“, разказа Тодорова и допълни, че не вижда стъпки за решаване на проблема.

Тя определи размера на обезщетението за майчинство като „смешен“ и подчерта, че за много семейства въпросът е свързан с оцеляването. „С 25 евро можем да купим евтини памперси за една седмица“, посочи Тодорова. Според нея само в още две държави от ЕС – Кипър и Хърватия – има доходен критерий, но там покупателната способност е по-добра.

Това е вторият протест на организацията за по-малко от месец.

Представителят на организацията в Пазарджик Петя Паталенска предупреди, че проблемът засяга бъдещето на страната. „Ако се движим със същите темпове, се очаква през 2050 г. населението да бъде с 24% по-малко. Това означава по-малко данъкоплатци. Много родители не смеят да имат второ дете, да не говорим за трето и четвърто“, заяви тя в предаването „България сутрин“.

От инициативата съобщиха, че с тях са се свързали от „Продължаваме промяната“. Провели са разговори и с „Възраждане“, откъдето са заявили, че ще внесат исканията им в Народното събрание.

„Няма да спрем. Родителите са пренебрегвани вече десетилетия наред“, категорична е Иванка Тодорова. „Ще продължим, докато постигнем реална промяна. От това зависи дали ще има държава утре“, допълни Петя Паталенска.