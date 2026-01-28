58-годишен шофьор загина при тежка катастрофа в Плевенско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал тази сутрин на главен път I-3 край село Телиш на заледен участък 46-годишен водач на тежкотоварен автомобил с влекач е изгубил контрол над управлението. Ремаркето е навлязло в насрещната лента и челно е ударило кола.

Колата е влачена на метри от мястото на сблъсъка. Починал е водача на автомобила. Извършват се огледи. Районът е обезопасен, а движението - регулирано, да за се предотвратят последващи инциденти.

Към момента организацията на движение в участъка не е променена.

Апелират се водачите да бъдат особено внимателни при движение при зимни условия.

Шофьорите се призовават са съобразяват скоростта с пътната обстановка, да поддържат по-голяма дистанция и да избягват резки маневри, особено в участъци н риск от заледяване.